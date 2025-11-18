Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Грубые нарушения и смерть ребенка: сразу два серьезных ДТП произошли на свердловских дорогах

В Свердловской области за один день произошли две смертельные аварии
18 ноября 2025 в 05:24
В обеих авариях водители нарушали скоростной режим

В обеих авариях водители нарушали скоростной режим

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 17 ноября произошли сразу два серьезных ДТП. Обе аварии привели к гибели людей, в том числе и одного ребенка, а целый микрорайон Екатеринбурга встал в глухую пробку. Главное об авариях — в сбойке URA.RU.

В массовом ДТП в Екатеринбурге погиб ребенок

Трагедия произошла в Екатеринбурге на улице Щербакова напротив дома 115 — столкнулись сразу три авто. Из-за этого целый микрорайон встал в огромную пробку.

Водитель Hyundai на скорости влетел впереди едущий Land Rover и столкнулся с Hyundai Accent. Внутри этой машины и находился 5-летний ребенок.

Известно, что он перевозился без автокресла и ремня безопасности, а бустер не был закреплен среди вещей на заднем сиденье. От полученных травм малыш скончался в больнице.

Под Екатеринбургом водитель спровоцировал аварию, в какой сам же и погиб

ДТП произошло на въезде в Верхнюю Пышму. Водитель Lada Vesta на скорости влетел в Daewoo Matiz и Kia Rio. От полученных травм он скончался на месте.

Также пострадала трехлетняя девочка. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

