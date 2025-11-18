Логотип РИА URA.RU
В России утвердили даты новогодних праздников

18 ноября 2025 в 05:32
Новогодние каникулы в России продлятся почти две недели

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно, что новогодние праздники в России продлятся 12 дней и начнутся 31 декабря. Предстоящие каникулы станут самыми длинными за последние 12 лет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 31 декабря, со среды, мы уйдем на длительные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней», — сообщила агентству РИА Новости Светлана Бессараб. 

Новогодние праздники в России в 2025–2026 годах продлятся 12 дней и станут самыми длинными за последние 12 лет. Каникулы начнутся 31 декабря и закончатся 11 января, а на работу граждане выйдут 12 января. Ранее, с 2013 года, продолжительность новогодних выходных обычно составляла 10–11 дней.

