Риелторы придумали, как бороться с пенсионерками-мошенницами

Риелторы предложили ввести обязательное психолого-психиатрическое освидетельствование продавцов недвижимости перед заключением сделок для защиты от мошеннических схем, сообщили в Гильдии риелторов Москвы. Инициатива направлена на предотвращение ситуаций, когда сделки оспариваются через суд из-за недобросовестных продавцов, находящихся под влиянием мошенников.

«При этом совершение сделки с таким продавцом, в настоящее время практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной», — подчеркнули в Гильдии риелторов Москвы, рассказали РИА Новости. В гильдии пояснили, что в настоящее время отсутствуют унифицированные критерии проведения такой экспертизы. Рабочая группа намерена обратиться в Минздрав РФ с предложением разработать стандартизированные процедуры освидетельствования.

Юристы отмечают, что проведение психиатрического освидетельствования возможно только на добровольной основе. Параллельно рассматривается вопрос о расширении механизмов компенсации для добросовестных покупателей, которые утратили жилье из-за признания сделок недействительными.

В России участилась практика, когда пенсионеры через суд оспаривают совершенные сделки купли-продажи квартир, возвращая себе недвижимость, но не возвращая деньги покупателям, ссылаясь на неспособность осознавать свои действия при заключении сделки. Это привело к тому, что покупатели и риелторы стали массово избегать сделок с людьми старше 60 лет, опасаясь признания таких сделок недействительными.

Депутат Госдумы Михаил Делягин рекомендовал пострадавшим покупателям недвижимости обращаться в Следственный комитет с требованиями возбудить уголовные дела о мошенничестве, подавать встречные иски и обжаловать решения в апелляции, отметив, что рост подобных судебных споров на 15-20% за год совпал с кризисом на первичном рынке, что вызывает вопросы о системном характере этой проблемы и создает реальную угрозу для всего рынка вторичного жилья.