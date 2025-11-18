Штурмовик «Востока» отразил три атаки беспилотника «Баба-яга» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Штурмовик группировки войск «Восток» успешно избежал поражения от трех атак тяжелого беспилотника ВСУ типа «Баба-яга» во время боев за населенный пункт Яблоково, сообщил военнослужащий 114-го мотострелкового полка с позывным Решит. Российский боец подробно описал последовательность атаки: сначала украинский оператор скорректировал по их позициям минометный огонь с помощью дрона «Мавик», а затем в небе появился тяжелый беспилотник-бомбардировщик.

«На нас скорректировал „Мавик“ минометы, потом прилетела бабка, сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала», — рассказал штурмовик Решит в интервью ТАСС. Инцидент произошел в рамках операции по освобождению Яблоково, о успешном завершении которой Минобороны РФ официально сообщило 15 ноября. Военнослужащий отметил, что несмотря на многократные попытки сброса боеприпасов, ему удалось избежать прямого попадания.

После отражения атаки российские подразделения продолжили наступление и вскоре установили полный контроль над Яблоково. Данный эпизод демонстрирует растущую интенсивность применения тяжелых беспилотников на фронте и повышение выживаемости российских военнослужащих в условиях современных угроз.

