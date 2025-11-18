Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Боец ВС РФ выжил после тройной атаки тяжелого украинского беспилотника

18 ноября 2025 в 08:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Штурмовик "Востока" отразил три атаки беспилотника "Баба-яга"

Штурмовик «Востока» отразил три атаки беспилотника «Баба-яга»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Штурмовик группировки войск «Восток» успешно избежал поражения от трех атак тяжелого беспилотника ВСУ типа «Баба-яга» во время боев за населенный пункт Яблоково, сообщил военнослужащий 114-го мотострелкового полка с позывным Решит. Российский боец подробно описал последовательность атаки: сначала украинский оператор скорректировал по их позициям минометный огонь с помощью дрона «Мавик», а затем в небе появился тяжелый беспилотник-бомбардировщик.

«На нас скорректировал „Мавик“ минометы, потом прилетела бабка, сделала сброс, три раза она по мне сбрасывала», — рассказал штурмовик Решит в интервью ТАСС. Инцидент произошел в рамках операции по освобождению Яблоково, о успешном завершении которой Минобороны РФ официально сообщило 15 ноября. Военнослужащий отметил, что несмотря на многократные попытки сброса боеприпасов, ему удалось избежать прямого попадания.

После отражения атаки российские подразделения продолжили наступление и вскоре установили полный контроль над Яблоково. Данный эпизод демонстрирует растущую интенсивность применения тяжелых беспилотников на фронте и повышение выживаемости российских военнослужащих в условиях современных угроз. 

Продолжение после рекламы

Ранее несанкционированного использования беспилотников в гражданской зоне, тогда как в зоне СВО российские военные регулярно сталкиваются с атаками вражеских БПЛА. Житель Новой Москвы Гроза, наблюдавший за квадрокоптером несколько дней, смог перехватить аппарат руками при снижении и передал его полиции для поиска владельца.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал