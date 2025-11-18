Логотип РИА URA.RU
Полицейские сняли с рейса Пермь-Москва пьяного дебошира

18 ноября 2025 в 10:29
Пьяный пассажир устроил дебош в самолете

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пассажира рейса Пермь-Москва сняли с самолета за неподобающее поведение. Мужчина был пьян и ругался матом. Об этом сообщили в пермском линейном отделе МВД на транспорте.

«Житель Ставропольского края прибыл в Пермь по делам. После этого он должен был отправиться самолетом в Москву. На борту воздушного рейса мужчина сел не свое кресло, а на просьбу бортпроводника занять свое место стал ругаться нецензурной бранью. Экипаж вызвал транспортных полицейских, которые сняли дебошира с рейса», — уточнили в полиции.

В ведомстве отметили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он не отреагировал даже на замечания правоохранителей и ругался матом уже в отделе полиции. На дебошира были составлены административные протоколы. В ближайшее время суд его оштрафует.

