Экс-замминистра культуры Пермского края регистрирует товарный знак

Товарный знак планируется использовать в рамках проектов, цель которых — популяризировать Пермский край Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На сайте Znakoved появилась информация о том, что Марина Илюхина, директор АНО «Агентство новых технологий», зарегистрировала товарный знак «Узнай Пермь». Заявка была подана от имени индивидуального предпринимателя.

«Товарный знак планируется использовать в рамках проектов, цель которых — популяризировать Пермский край, разрабатывать новые форматы взаимодействия в туристической и культурной сферах с местными жителями и туристами. А также для того, чтобы участвовать в конкурсах и грантовых программах», — рассказала Илюхина изданию «Коммерсантъ-Прикамье».