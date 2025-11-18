Депутаты поддержали расширение льгот на проезд в транспорте Перми
Финансирование мер соцподдержки на оплату проезда продлят до конца 2028 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Депутаты Пермской городской думы одобрили продление финансирования и расширение льгот на проезд в общественном транспорте. Решение было принято на заседании 18 ноября.
«Вопрос был рассмотрен на заседании двух комитетов. Единогласно принято решение рекомендовать думе рассмотреть и принять проект решения. Предлагаю поддержать решение комитетов», — сообщил содокладчик по вопросу, депутат Арсен Болквадзе. Все присутствующие депутаты проголосовали «за».
Проект предполагает продление расходных обязательств по предоставлению мер соцподдержки на оплату проезда до 31 декабря 2028 года и введение дополнительных льгот. Среди них — проездные для студентов, которые обучаются в вузах и колледжах других городов России и Беларуси, бесплатный проезд для детей семи лет, не являющихся школьниками, а также возможность для пенсионеров выбирать между федеральной, региональной или муниципальной льготой.
