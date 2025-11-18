Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Депутаты поддержали расширение льгот на проезд в транспорте Перми

Студенты учебных заведений Беларуси получат льготы на проезд в транспорте Перми
18 ноября 2025 в 11:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Финансирование мер соцподдержки на оплату проезда продлят до конца 2028 года

Финансирование мер соцподдержки на оплату проезда продлят до конца 2028 года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Депутаты Пермской городской думы одобрили продление финансирования и расширение льгот на проезд в общественном транспорте. Решение было принято на заседании 18 ноября.

«Вопрос был рассмотрен на заседании двух комитетов. Единогласно принято решение рекомендовать думе рассмотреть и принять проект решения. Предлагаю поддержать решение комитетов», — сообщил содокладчик по вопросу, депутат Арсен Болквадзе. Все присутствующие депутаты проголосовали «за».

Проект предполагает продление расходных обязательств по предоставлению мер соцподдержки на оплату проезда до 31 декабря 2028 года и введение дополнительных льгот. Среди них — проездные для студентов, которые обучаются в вузах и колледжах других городов России и Беларуси, бесплатный проезд для детей семи лет, не являющихся школьниками, а также возможность для пенсионеров выбирать между федеральной, региональной или муниципальной льготой.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал