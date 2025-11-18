Жители Омской области остались без газа из-за мощного взрыва: что известно к этому часу
Восстановление газоснабжения после аварии под Омском
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Омской области произошла авария на магистральном газопроводе, приведшая к возгоранию в районе поселка Ростовка. Инцидент случился утром 18 ноября во время ремонтных работ, в результате чего часть промышленных предприятий региона осталась без газоснабжения.
По предварительным данным, пострадавших нет, а пожар удалось оперативно локализовать силами МЧС. Губернатор Виталий Хоценко заверил, что жителям области ничего не угрожает, а восстановление газоснабжения займет до суток. Подробнее — в материале URA.RU.
Хроника событий
Возгорание произошло в 08:16 по местному времени во время плановых ремонтных работ на наземном участке газопровода. На место происшествия немедленно выехали оперативные службы — 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС, которые оперативно локализовали пожар. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа во время ремонтных работ. В течение первого часа после аварии были приняты меры по минимизации последствий — часть промышленных предприятий отключена от газоснабжения, котельные переведены на резервные газопроводы и альтернативные виды топлива.
Действия властей
Губернатор Виталий Хоценко провел экстренное совещание и взял ситуацию на личный контроль. По информации специалистов «Газпрома», полное восстановление газоснабжения займет до 24 часов. На месте продолжают работать специалисты МЧС, газового хозяйства и правоохранительных структур.
"В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, на котельных сформированы резервные виды топлива. Задача — в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме", — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем telegram-канале.
Реакция правоохранительных органов
Следственное управление СК России по Омской области начало доследственную проверку по факту происшествия. Следователи выехали на место для осмотра и установления всех обстоятельств случившегося. УФСБ России по Омской области подтвердило, что возгорание произошло в ходе ремонтных работ на наземном газопроводе. «Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Восстановительные работы
Специалисты «Газпрома» приступили к работам по восстановлению поврежденного участка газопровода. По оценкам экспертов, для полного устранения последствий аварии потребуется до суток. В настоящее время обеспечивается стабильная работа котельных по резервным схемам, промышленные предприятия получают необходимые консультации по переходу на альтернативные источники энергоснабжения. Ситуация остается на постоянном контроле региональных властей, обновленная информация оперативно доводится до населения через официальные каналы связи.
