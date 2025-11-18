Жители Омской области остались без газа из-за мощного взрыва: что известно к этому часу

Восстановление газоснабжения после аварии под Омском Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Омской области произошла авария на магистральном газопроводе, приведшая к возгоранию в районе поселка Ростовка. Инцидент случился утром 18 ноября во время ремонтных работ, в результате чего часть промышленных предприятий региона осталась без газоснабжения.

По предварительным данным, пострадавших нет, а пожар удалось оперативно локализовать силами МЧС. Губернатор Виталий Хоценко заверил, что жителям области ничего не угрожает, а восстановление газоснабжения займет до суток. Подробнее — в материале URA.RU.

Хроника событий

Возгорание произошло в 08:16 по местному времени во время плановых ремонтных работ на наземном участке газопровода. На место происшествия немедленно выехали оперативные службы — 18 спасателей и 4 единицы техники МЧС, которые оперативно локализовали пожар. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа во время ремонтных работ. В течение первого часа после аварии были приняты меры по минимизации последствий — часть промышленных предприятий отключена от газоснабжения, котельные переведены на резервные газопроводы и альтернативные виды топлива.

Действия властей

Губернатор Виталий Хоценко провел экстренное совещание и взял ситуацию на личный контроль. По информации специалистов «Газпрома», полное восстановление газоснабжения займет до 24 часов. На месте продолжают работать специалисты МЧС, газового хозяйства и правоохранительных структур.

"В настоящий момент котельные обеспечиваются газом по резервным газопроводам, на котельных сформированы резервные виды топлива. Задача — в ближайшее время восстановить газ по постоянной схеме", — заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем telegram-канале.

Реакция правоохранительных органов

Следственное управление СК России по Омской области начало доследственную проверку по факту происшествия. Следователи выехали на место для осмотра и установления всех обстоятельств случившегося. УФСБ России по Омской области подтвердило, что возгорание произошло в ходе ремонтных работ на наземном газопроводе. «Горение локализовано. Пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

