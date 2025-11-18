Обманутая мошенниками Долина стала лицом жилищной лотереи
Долина спела свой главный хит
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Певица Лариса Долина приняла участие в праздничном ролике жилищной лотереи. Артистка недавно столкнулась с мошенничеством и чуть не лишилась квартиры в центре Москвы.
«Обманутая мошенниками Лариса Долина стала лицом жилищной лотереи», — пишет «112». В новом праздничном ролике розыгрыша квартир Долина появилась в качестве гостьи программы. Артистка спела свой главный хит.
В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица едва не лишилась квартиры в центре Москвы и потеряла 300 миллионов рублей. Сейчас дело находится на стадии судебных разбирательств. 19 ноября состоится очередное слушание, в котором сама Долина примет участие.
