Обманутая мошенниками Долина стала лицом жилищной лотереи

18 ноября 2025 в 12:19
Долина спела свой главный хит

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Лариса Долина приняла участие в праздничном ролике жилищной лотереи. Артистка недавно столкнулась с мошенничеством и чуть не лишилась квартиры в центре Москвы.

«Обманутая мошенниками Лариса Долина стала лицом жилищной лотереи», — пишет «112». В новом праздничном ролике розыгрыша квартир Долина появилась в качестве гостьи программы. Артистка спела свой главный хит.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица едва не лишилась квартиры в центре Москвы и потеряла 300 миллионов рублей. Сейчас дело находится на стадии судебных разбирательств. 19 ноября состоится очередное слушание, в котором сама Долина примет участие.

