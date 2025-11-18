Логотип РИА URA.RU
В мире

Зеленский направляется в Турцию для подготовки переговоров

18 ноября 2025 в 12:40
По словам Зеленского, цель визитов — активизировать переговоры

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Турцию на переговоры. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Завтра — встречи в Турции», — написал Зеленский. По его словам, цель визитов — активизировать переговоры и предложить партнерам наработанные решения. Среди приоритетных задач — возобновление обменов и возвращение пленных. Зеленский подчеркнул, что приближение окончания конфликта остается первым приоритетом для Украины.

Владимир Зеленский 18 ноября проводит встречи в Испании. В своем сообщении он выразил надежду на то, что Испания усилит поддержку Украины. В четверг, 20 ноября, президент поручил готовить Ставку. На этой неделе запланированы разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа». Зеленский также сообщил о подготовке нескольких законодательных инициатив и быстрых решений, которые необходимы Украине.

