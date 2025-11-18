Логотип РИА URA.RU
Роспотребнадзор уличил магазин в ХМАО в нарушениях при продаже сигарет

18 ноября 2025 в 14:28
Магазин в ХМАО нарушал правила при продаже сигарет

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Когалыме сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу выявили нарушения при продаже сигарет в местной торговой организации «М». Кассиры отпускали табачную продукцию без обязательной проверки QR-кодов.

«При продаже сигарет магазин не использовал разрешительный режим на кассе, то есть не проверял QR-коды на пачках. Это нарушает порядок передачи данных в государственную систему маркировки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора ХМАО на официальном сайте.

В ходе контрольной закупки специалисты изучили 49 пачек сигарет, из которых семь продавались с нарушениями — шесть из них официально не находились в обороте. Кроме того, в магазине обнаружили отсутствие обязательных «Правил продажи» в уголке потребителя.

На организацию заведены административные дела. Магазину выдано предписание устранить нарушения.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске магазин всероссийской сети на улице Осенняя больше не сможет продавать сигареты и никотиновые товары. Такое решение принял суд, потому что рядом с магазином находится школа.

