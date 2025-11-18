Роспотребнадзор уличил магазин в ХМАО в нарушениях при продаже сигарет
Магазин в ХМАО нарушал правила при продаже сигарет
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Когалыме сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу выявили нарушения при продаже сигарет в местной торговой организации «М». Кассиры отпускали табачную продукцию без обязательной проверки QR-кодов.
«При продаже сигарет магазин не использовал разрешительный режим на кассе, то есть не проверял QR-коды на пачках. Это нарушает порядок передачи данных в государственную систему маркировки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора ХМАО на официальном сайте.
В ходе контрольной закупки специалисты изучили 49 пачек сигарет, из которых семь продавались с нарушениями — шесть из них официально не находились в обороте. Кроме того, в магазине обнаружили отсутствие обязательных «Правил продажи» в уголке потребителя.
На организацию заведены административные дела. Магазину выдано предписание устранить нарушения.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске магазин всероссийской сети на улице Осенняя больше не сможет продавать сигареты и никотиновые товары. Такое решение принял суд, потому что рядом с магазином находится школа.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!