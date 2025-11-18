Логотип РИА URA.RU
Мэрия газовой столицы Ямала объявила конкурс на руководящую должность

18 ноября 2025 в 14:00
Кандидатов в кадровый резерв ищет администрация Нового Уренгоя

Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) объявила конкурс на включение в кадровый резерв на должность начальника Управления молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Квалификационные требования к уровню образования — высшее образование по гуманитарным, техническим или общественным наукам, а также наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по специальности. Для отличников — не менее одного года стажа», — указано в официальном объявлении на сайте администрации.

Конкурс пройдет в два этапа: прием документов до 17 ноября и тестирование с конкурсным заданием 28 ноября. К участию приглашаются граждане РФ и иностранных государств-участников международных договоров, владеющие русским языком и соответствующие квалификационным требованиям.

