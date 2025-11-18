Народные приметы на Павел Ледостав 19 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Православная церковь чтит память святителя Павла Исповедника 19 ноября 2025 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Православные верующие 19 ноября 2025 года отмечают день памяти святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского. Этот праздник в народной традиции называют Павел Ледостав. Святого почитали как заступника военных моряков и защитника от водной стихии. О том, что можно и нельзя делать 19 ноября 2025, а также о приметах на этот день — в материале URA.RU.

История и смысл праздника Павел Ледостав

Павел Ледостав — значимый народный праздник, связанный с почитанием святителя Павла Исповедника. Священномученик родился в IV веке и был избран патриархом Константинопольским в 340 году, когда арианская ересь достигла пика влияния. Его избрание встретило яростное сопротивление императора Констанция II, придерживавшегося еретических взглядов.

Святитель четырежды подвергался изгнаниям. После смерти патриарха Александра большинством голосов на Соборе был избран Павел, но император выразил недовольство и изгнал его, назначив арианина Евсевия. После смерти Евсевия святитель вернулся, но был снова изгнан. Лишь заступничество западного императора Константа помогло ему вернуться на престол. Однако после убийства защитника Павла окончательно сослали в армянский Кукуз.

В 350 году, во время совершения литургии, ариане ворвались в храм и задушили святителя его же омофором. В 381 году император Феодосий I Великий торжественно перенес мощи в Константинополь, что окончательно утвердило имя Павла Исповедника как символ стойкости в вере.

В России святитель почитается как покровитель военных моряков. В 1797 году освятили церковь его имени, где собирали реликвии российского флота. На Руси день памяти святителя считался природным рубежом — завершением осени и переходом к зиме. К 19 ноября водоемы покрывались льдом, поэтому праздник назвали «Павел Ледостав». Считалось, что святой сам «ставит лед» на реках, а водяной уходит на зимнюю спячку.

Приметы на 19 ноября 2025 года

Предки внимательно наблюдали за природой в день Павла Ледостава:

Лед грудами и буграми — к богатому урожаю хлеба. Гладкая поверхность предвещала неурожайный год. «Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко».

Обильный снегопад — зима будет снежной и долгой. Чем больше снега, тем выше сугробы простоят до весны.

Безветренная погода — к скорым крепким морозам. Затишье предвещало суровые холода.

Иней на деревьях — к морозной ясной погоде. Алая заря — к снегу или дождю.

Много ярких звезд — быть сильным холодам. Если звезды в дымке — может пойти снег.

Птицы низко летают — ждите снегопада. Воробьи стаями и громко чирикают — к ясной погоде. Вороны кружат — выпадет снег. Птицы нахохлились на ветках — к морозу и ветру.

Гуси плавают — скоро оттепель. Водоплавающие чувствуют потепление раньше людей.

Домашние животные точно предсказывали погоду. Хороший аппетит у лошадей — не заболеют зимой. Обильный удой коровы — молоко будет всю зиму. Уголь быстро превращается в золу — зима будет лютой.

Что можно делать на Павла Ледостава 19 ноября 2025

Молиться святителю Павлу — о защите моряков, здоровье близких, мире в доме. Рыбаки просили об обильном улове и безопасности на льду.

Готовить рыболовные снасти. Мужчины осматривали удочки, сети, буры, чинили прорехи — готовились к подледному лову.

Задабривать водяного. В воду бросали монеты, хлеб, сладости, чтобы весной он был добрым и не вредил рыбакам.

Надевать новую или красивую чистую одежду. Встречали зиму в обновках — это символизировало достаток.

Мыться с утра. Вода смывала тяготы осени и готовила к зимним испытаниям.

Выполнять давние обещания. День идеален для сдержанного слова — это привлекает удачу и новые возможности.

Заботиться о животных. Кормили скот отборным кормом — это обещало здоровье животных на всю зиму.

Собираться семьей за столом. Совместная трапеза укрепляла семейные узы и обещала согласие в доме.

Готовить блюда из яиц и печь хлеб. Яйца символизировали плодородие и достаток. От мяса воздерживались, чтобы не болеть зимой.

Завершать осенние работы. Утепляли дома, вычищали хлевы, но не начинали ничего нового.

Прощать обиды. Затаенная злоба могла отяготить душу на всю зиму.

Что запрещено делать 19 ноября 2025

Нельзя стирать белье, особенно в реке. Это оскорбляло водяного и привлекало беду. Мокрое белье на морозе символизировало замороженное счастье.

Запрещалось приходить к водоемам без нужды. Нечисть становилась опасной, непрочный лед мог проломиться.

Нельзя ломать лед на водоемах. Это вело к плохому урожаю и гневу водяного.

Запрещалась тяжелая работа, особенно женщинам. Труд мог навредить здоровью и отнять силы на зиму.

Нельзя носить грязную одежду. Неряшливость привлекала болезни и нищету.

Запрещалось болтать попусту и сплетничать. Пустые слова привлекали беду, особенно опасны были слухи и интриги.

Нельзя давать в долг или брать взаймы. Денежные операции замораживали благосостояние до весны.

Запрещались дальние поездки. Путь грозил разлукой с семьей и ссорами.

Нельзя обижать животных. Жестокость отнимала удачу на год, животные могли болеть.

Рыбакам нельзя возвращаться без улова. Пустая снасть предвещала голодную зиму.

Запрещалось нарушать обещания. Невыполненное слово ложилось бременем на душу.

Нельзя начинать новые дела. Все начатое было обречено «заморозиться», как река.

Запрещалось употреблять мясо. Оно могло вызвать болезни зимой.

Традиции и ритуалы дня Павла Ледостава

Крестьяне завершали предзимние работы: утепляли жилища, готовили стойла, проверяли запасы. Важно было закончить осенние дела, но не начинать новое.

Рыбаки задабривали водяного подношениями, приговаривая: «Водяной-батюшка, прими дары наши, спи до весны, а весной проснись добрым и рыбку пошли».

Существовал ритуал избавления от нарушенных клятв. Человек шел в лес, делал из березовых веток веник, заговаривал его, прося забрать несчастья. Веник оставляли под березой и уходили, не оглядываясь.

Девушки гадали на маке о судьбе. Смачивали палец водой, опускали в маковые зерна и считали, сколько прилипло: одно — появится возлюбленный, два — свадьба, три — ребенок, четыре — измена, пять — прибыль, шесть — неприятности, семь — удача, восемь — тяжелая работа, девять — плохие новости, десять — приятные вести, больше десяти — долголетие.

Если над дверью выросла сосулька и упала перед человеком, не задев, — это знак скорой денежной прибыли.

Для выведения обманщика трижды закрывали ворота, затем отмыкали замок: «Замок, укажи на лжеца, открой правду». Верили, что лжец будет разоблачен.