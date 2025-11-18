Суд в ХМАО вынес приговор жителю за провокацию взятки и ложный донос

Житель ХМАО получил условный срок за ложный донос на врача Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Урае (ХМАО) городской суд дал два года условно местному жителю, которого обвинили в попытке провокации взятки и заведомо ложном доносе на врача. Он пытался подбросить деньги медику, а потом пожаловался в полицию.

«Мужчина пытался подбросить деньги должностному лицу без его согласия, чтобы создать видимость получения взятки, а подал заявление о якобы совершенном преступлении, подкрепив его искусственно созданными доказательствами. Суд постановил назначить основное наказание в виде двух лет лишения свободы, признать назначенное основное наказание условным с установлением испытательного срока продолжительностью два года», — говорится в публикации группы судов Югры в социальной сети «ВКонтакте».

Обвиняемый полностью признал вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным Конституцией РФ. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретил управлять транспортными средствами всех категорий в течение пяти месяцев.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.