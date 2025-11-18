Ученый пермского Политеха объяснил опасность увлечением хоббидоггингом

Хоббидоггинг может не снизить, а обострить стресс Фото: Илья Московец © URA.RU

Забота о воображаемой собаке (хоббидоггинг) может затормозить социальное развитие у детей и привести к обострению депрессии у взрослых. Такое мнение URA.RU высказала доцент кафедры «Социология и политология» пермского Политеха (ПНИПУ), кандидат психологических наук Ольга Юрьева. Массовый феномен ученый объясняет усталостью людей от множества поверхностных контактов в обществе и высокой психоэмоциональной нагрузки от источников информации».

Тревожный сигнал для детей

Для детей хоббидоггинг может выступать как развивающая практика — с помощью воображаемого питомца ребенок моделирует социальные отношения, отмечает ученый ПНИПУ. «К примеру, дети таким образом учится проявлять заботу и взаимодействовать с другими „владельцами“. Развивающий эффект проявляется в повышении коммуникабельности и ответственности, пусть и условной. Тревожными звоночками будут уход в себя, замена всех реальных взаимодействий на игру с невидимым существом, нежелание идти на контакт, если в нем нельзя использовать свою фантазию, а также агрессия или слезы при попытке окружающих вывести ребенка из этого состояния», — предупреждает Юрьева. Она добавляет, что тотальный контроль над своим воображаемым питомцем и отсутствие настоящей эмоциональной отдачи может затормозить социальное развитие ребенка.

Риск повышения уровня стресса у взрослых

Увлечение хоббидоггингом «психически здоровых и адекватных» взрослых людей является многогранным социальным сигналом, поясняет Юрьева. Желании взрослого завести себе воображаемую собаку может указывать на дефицит простых, искренних связей между людьми. «Это может быть связано с попыткой удовлетворить базовую потребность в невербальной привязанности. Мозг человека, особенно в состоянии креативной игры или глубокой визуализации, способен генерировать почти реальные переживания», — поясняет психолог.

