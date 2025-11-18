Финансирование ямальских МФЦ сокращено на 3,3 миллиона рублей

В ЯНАО скорректировано финансирование многофункциональных центров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент информационных технологий и связи ЯНАО сократил объем финансирования для многофункциональных центров округа на 3,3 миллиона рублей, перераспределив средства на техническое оснащение и ремонты. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правительства округа.

«Общий объем субсидии уменьшен с 17,2 миллионов до 13,9 миллионов рублей. В том числе расходы на приобретение основных средств сокращены с 8,9 миллионов до 6,9 миллионов рублей, а на текущий ремонт — с 8,4 миллионов до 7,0 миллионов рублей», — указано в документе.