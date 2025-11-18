Губаха на неделю превратится в театральную столицу Пермского края

Все театры Пермского края соберутся в Губахе Фото: Илья Московец © URA.RU

Театральный фестиваль-лаборатория «Камский» в этом году состоится в Губахе. Основную тему организаторы определили как «Время молодых». Все спектакли, творческие коллаборации, лаборатории для зрителей будут посвящены проблемам молодежи. Спектаклем-открытием фестиваля станет постановка «Дальше танцуйте сами» (12+) от Нового молодежного театра Нижнего Тагила. В ее основе реальные истории тагильских подростков. А завершится показ дискотекой.

«Это молодежный спектакль, спектакль-эксперимент. Он основан на реальных событиях — в основе лежат истории подростков», — рассказала на пресс-конференции руководитель дирекции фестиваля Марина Илюхина. Постановка создана по пьесе «Серафима» — это история о девочке Симе, которая сталкивается с первой любовью, непониманием близких и предательством. Пережить все это помогает музыка и танец. Поэтому логичным завершением показа станет настоящая дискотека, говорят авторы спектакля.

Всего в программе фестиваля «Камский» показы восьми спектаклей. Кроме гостей из Нижнего Тагила представят театры Кудымкара, Лысьвы, Березников, Кунгура, Чайковского и Губахи.

Главная идея фестиваля «Камский» не только показать зрителю лучшие спектакли на заданную тему, но и провести творческие лаборатории среди артистов, режиссеров и зрителей. Поэтому в течении недели актеры из всех театров Прикамья примут участие в создании новых постановок под руководством приглашенных режиссеров. Эти эскизы зритель увидит на закрытии фестиваля. Отдельная образовательная программа предусмотрена для театральных менеджеров. А изюминкой фестиваля этого года стала отдельная лаборатория для зрителей.

«В первой части этой лаборатории будут работать подростки и молодежь, пришедшие на спектакли, а также приглашенный театральный педагог. Педагог поможет детям говорить о театре, делиться впечатлениями после спектакля, формулировать свои мысли, понимать спектакли. Вторая часть зрительской лаборатории предусмотрена для педагогов, которые работают с детьми», — рассказала арт-директор фестиваля Марина Зорина.