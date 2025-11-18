Пермяки бросились скупать автомобили из-за повышения утильсбора

Продажи поддержанных машин выросли больше, чем новых Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае в октябре 2025 года выросли продажи автомобилей. Количество регистраций увеличилось как среди новых, так и старых машин. Об этом сообщили аналитики профессионального сообщества «Автомаркетолог» и компании Verra.

«Рынок продажи автомобилей в Пермском крае в октябре впервые с февраля 2025 года показал положительную динамику. Новых машин было зарегистрировано около трех тысяч, что сна 1,6% больше сентября этого же года. Поддержанных машин было продано 9,1 тысячи рублей, что на 7,1% больше, чем месяцем ранее», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследование.