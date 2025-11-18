Пермяки бросились скупать автомобили из-за повышения утильсбора
Продажи поддержанных машин выросли больше, чем новых
В Пермском крае в октябре 2025 года выросли продажи автомобилей. Количество регистраций увеличилось как среди новых, так и старых машин. Об этом сообщили аналитики профессионального сообщества «Автомаркетолог» и компании Verra.
«Рынок продажи автомобилей в Пермском крае в октябре впервые с февраля 2025 года показал положительную динамику. Новых машин было зарегистрировано около трех тысяч, что сна 1,6% больше сентября этого же года. Поддержанных машин было продано 9,1 тысячи рублей, что на 7,1% больше, чем месяцем ранее», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследование.
По мнению экспертов, причиной увеличения продаж стало повышение утилизационного сбора, снижение процентов по кредитам и дефицит новых автомобилей. Чаще всего пермяки выбирали автомобиль Belgee, продажи которого выросли в 3,1 раза. Также в топ-3 самых популярных вошли Knewstar (на 700%) и Mazda (на 450%). Автомобили Lexus, наоборот, стали покупать реже. Количество их регистраций снизилось на 66,7%. Бренды Chery и Jaecoo также показали отрицательную динамику. Эти иномарки стали покупать реже на 63,5% и 58,2% cоответственно.
