ЦБ выступил против разных цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты
Набиуллина выступила против разницы цен при разных способах оплаты
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против практики изменения цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. Такое заявление она сделала в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента», проходящей в Москве.
«Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека», — заявила Эльвира Набиуллина, сообщение передает ТАСС.
По словам Набиуллиной, дифференциация цен затрудняет отслеживание возможных злоупотреблений со стороны продавцов. Она подчеркнула, что стоимость товара должна быть единой независимо от выбранного покупателем способа расчета.
Глава ЦБ отметила, что манипуляции с ценами при различных способах оплаты создают почву для злоупотреблений. По ее мнению, такая практика вводит потребителей в заблуждение и нарушает принципы прозрачности ценообразования.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что безадресные программы льготного кредитования провоцируют рост цен на рынке недвижимости, создают нагрузку на бюджет и вынуждают ЦБ повышать ключевую ставку для сдерживания инфляции, предложив бизнесу в качестве альтернативы активнее привлекать финансирование через рынок ценных бумаг и отметив, что с 2020 года на льготные кредиты пришлось 20% прироста банковского финансирования экономики, или 15 трлн рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Олег18 ноября 2025 14:08С проездом в общественном транспорте почему-то такая логика не работает.