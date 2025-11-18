ЦБ выступил против разных цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты

Набиуллина выступила против разницы цен при разных способах оплаты Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против практики изменения цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. Такое заявление она сделала в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента», проходящей в Москве.

«Я считаю, что нельзя использовать разную цену. Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека», — заявила Эльвира Набиуллина, сообщение передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, дифференциация цен затрудняет отслеживание возможных злоупотреблений со стороны продавцов. Она подчеркнула, что стоимость товара должна быть единой независимо от выбранного покупателем способа расчета.

Продолжение после рекламы

Глава ЦБ отметила, что манипуляции с ценами при различных способах оплаты создают почву для злоупотреблений. По ее мнению, такая практика вводит потребителей в заблуждение и нарушает принципы прозрачности ценообразования.