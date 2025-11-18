Никакого кризиса: на тюменском кирпичном заводе назвали причины приостановки производства

На складе завода достаточно продукции, чтобы выполнить действующие обязательства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Приостановка работы тюменского завода «Винзер» (бренд Винзилинского завода керамических стеновых материалов) не является следствием глубокого кризиса компании и несет в себе исключительно профилактические смыслы. Об этом URA.RU рассказал финансовый директор завода Олег Юдаев.

«Временная приостановка производства, в том числе для проведения плановых работ, в период сезонного низкого спроса для предприятий такого рода вполне нормальное явление. Мы выводим линию по производству керамического кирпича в ремонт с 1 декабря, поскольку накопленных запасов продукции на наших складах достаточно для выполнения всех договорных обязательств перед нашими покупателями», — отметил Юдаев.

Он пояснил, что в этом году сезонное снижение спроса на строительные материалы ощущается особо остро. «Причина — в низкой годовой активности в сегменте ИЖС на фоне перехода этой сферы на эскроу-счета. Также играет свою роль неопределённость относительно будущих планов застройщиков по выводу на рынок новых проектов жилых комплексов в многоквартирном строительстве», — добавил собеседник URA.RU.

В настоящий момент рассматривается вариант привлечения в бизнес крупного инвестора. В частности, отметил Юдаев, компания находится на этапе переговоров. Подробности этих переговоров в силу коммерческой тайны не раскрываются.