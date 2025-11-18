Раскрыта личность жертвы, которую буйный свердловчанин запер в квартире

Правоохранители задержали мужчину, ему грозит тюремный срок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) потерпевшей от рук 52-летнего Азата Ф. стала его 47-летняя сожительница Ольга З. По словам соседей, женщина снимает квартиру на первом этаже дома, где ее, по мнению СК, незаконно удерживал Азат.

«Мы видели, что к Ольге постоянно приходят разные мужчины. Они выпивают», — рассказала URA.RU соседка. Оперативно связаться с Ольгой не получилось — она не отвечает в мессенджере.

Судя по соцсетям, у потерпевшей есть дочь. Она учится в Екатеринбурге. Сама Ольга любит рыбалку.

Инцидент произошел вечером 17 ноября в высотке на Малышева. По одной из версий, силовики разыскивали Азата, подозреваемого в дезертирстве (сведения официально не подтверждены). Мужчина устроил переполох: он заявил, что у него в руках граната. Полиция вела переговоры с ним, к дому даже привезли его маму.