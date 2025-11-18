В ЕС назвали причину, из-за которой Украина не сможет вступить в союз

В Евросоюз не сможет вступить коррумпированная страна, заявил Косиняк-Камыш Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Одним из первых условий Евросоюза является то, что в него не может вступить коррумпированная страна. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — в ЕС не может вступить коррумпированная страна», — рассказал Косиняк-Камыш. Его слова приводит радиостанция Radio Zet.

Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося коррупционного скандала на Украине. В рамках операции «Мидас», о начале которой 10 ноября заявили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), выявлены подробности масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики.

