Раскрыт главный мотив Киева в покушении на Шойгу

Покушение на Шойгу готовилось на Троекуровском кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Украины при выборе потенциальной жертвы теракта и диверсии руководствуются стремлением достичь медийного эффекта. Так прокомментировал покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу политолог Евгений Минченко.

«Украинская сторона, планируя теракты и диверсии против российских политических деятелей, руководствуется логикой, которая основывается на медийности», — сказал политологу деловой газете «Взгляд». По его словам, противник целится так, чтобы гибель могла стать громкой в медиасфере. Минченко вспомнил об убийстве военкора Владлена Татарского и покушениях на Захара Прилепина и Александра Дугина.