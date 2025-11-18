Раскрыт главный мотив Киева в покушении на Шойгу
Покушение на Шойгу готовилось на Троекуровском кладбище
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Власти Украины при выборе потенциальной жертвы теракта и диверсии руководствуются стремлением достичь медийного эффекта. Так прокомментировал покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу политолог Евгений Минченко.
«Украинская сторона, планируя теракты и диверсии против российских политических деятелей, руководствуется логикой, которая основывается на медийности», — сказал политологу деловой газете «Взгляд». По его словам, противник целится так, чтобы гибель могла стать громкой в медиасфере. Минченко вспомнил об убийстве военкора Владлена Татарского и покушениях на Захара Прилепина и Александра Дугина.
По данным ЦОС ФСБ, спецслужбы Украины готовили покушение на высокопоставленного российского чиновника в Москве. Вербованные исполнители установили скрытую камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище. ФСБ также заявила о предотвращении других предполагаемых терактов, которые, по их версии, готовил Киев против российских граждан.
