В мире

Украина

Раскрыт главный мотив Киева в покушении на Шойгу

Минченко: при планировании терактов Киев руководствуется эффектом медийности
18 ноября 2025 в 14:19
Покушение на Шойгу готовилось на Троекуровском кладбище

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Украины при выборе потенциальной жертвы теракта и диверсии руководствуются стремлением достичь медийного эффекта. Так прокомментировал покушение на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу политолог Евгений Минченко.

«Украинская сторона, планируя теракты и диверсии против российских политических деятелей, руководствуется логикой, которая основывается на медийности», — сказал политологу деловой газете «Взгляд». По его словам, противник целится так, чтобы гибель могла стать громкой в медиасфере. Минченко вспомнил об убийстве военкора Владлена Татарского и покушениях на Захара Прилепина и Александра Дугина.

По данным ЦОС ФСБ, спецслужбы Украины готовили покушение на высокопоставленного российского чиновника в Москве. Вербованные исполнители установили скрытую камеру у могилы его родственников на Троекуровском кладбище. ФСБ также заявила о предотвращении других предполагаемых терактов, которые, по их версии, готовил Киев против российских граждан.

