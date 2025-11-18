В РЖД изменят правила посадки в поезд

«РЖД в самое ближайшие время будут применять опцию посадки в поезд по биометрии», — заявил Колесников. Его слова приводятся в telegram-канале «Минтранс России».

Ранее он отметил, что в 2027 году РЖД планирует ввести в эксплуатацию новые плацкартные вагоны, отличающиеся увеличенными размерами полок. Процесс сертификации данной модели вагона планируется завершить в 2026 году. По словам Ивана Колесникова, новшеством в конструкции станет система кондиционирования, адаптированная для тропического климата. Кроме того, в новой модели плацкарта будут изменены габариты спальных мест: длина и ширина поперечных полок увеличатся на 14 и три сантиметра соответственно, а боковых — на 10 и четыре сантиметра, передает деловое издание «Взгляд».