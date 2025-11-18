Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Российские войска продолжают освобождать Харьковскую область

МО РФ: ВС РФ освобождают населенные пункты Харьковской области
18 ноября 2025 в 14:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Группировки российских войск продолжают уничтожение противника на всех направлениях

Группировки российских войск продолжают уничтожение противника на всех направлениях

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские войска продолжают освобождать Харьковскую область, нанося ежедневные удары по объектам и местам дислокации ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Российскими войсками были освобождены населенные пункты Цельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Силами группировок ВС РФ наносятся удары по объектам ВСУ. «За сутки ВСУ в зоне действий группировки войск „Север“ потеряли до 115 военных. В зоне ответственности группировки войск „Восток“ свыше 350 военнослужащих», — приводит статистику МО РФ «ТАСС». По сообщениям издания, российскими ПВО за сутки сбиты 3 управляемых авиабомбы и 206 беспилотников ВСУ. 

На 18 ноября группировки российских войск «Днепр» и «Восток» продолжают наступление на направлениях Приморского и Степногорска. На Донецком направлении российские военные вошли в город Северск.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Вот и славно!
    18 ноября 2025 15:10
    Это правильное направление, все вплоть до Харькова и дальше!
Добавить комментарий
Следующий материал