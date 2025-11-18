Российские войска продолжают освобождать Харьковскую область
Группировки российских войск продолжают уничтожение противника на всех направлениях
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские войска продолжают освобождать Харьковскую область, нанося ежедневные удары по объектам и местам дислокации ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Российскими войсками были освобождены населенные пункты Цельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Силами группировок ВС РФ наносятся удары по объектам ВСУ. «За сутки ВСУ в зоне действий группировки войск „Север“ потеряли до 115 военных. В зоне ответственности группировки войск „Восток“ свыше 350 военнослужащих», — приводит статистику МО РФ «ТАСС». По сообщениям издания, российскими ПВО за сутки сбиты 3 управляемых авиабомбы и 206 беспилотников ВСУ.
На 18 ноября группировки российских войск «Днепр» и «Восток» продолжают наступление на направлениях Приморского и Степногорска. На Донецком направлении российские военные вошли в город Северск.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
- Вот и славно!18 ноября 2025 15:10Это правильное направление, все вплоть до Харькова и дальше!