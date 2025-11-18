Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Ямальские подростки придумали смертельно опасную игру на дорогах

18 ноября 2025 в 14:30
Новый челлендж: дети подбирают перчатки на дорогах

Фото: Илья Московец © URA.RU

Госавтоинспекция Ямала предупредила о появлении среди школьников опасной игры, участники которой выбегают на проезжую часть перед движущимися машинами. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Ямала. Инспекторы установили, что новый «челлендж» распространяется через социальные сети и мессенджеры и уже привлек внимание ровесников со всего Ямала. 

«Дети подвергают себя смертельному риску, участвуя в игре, где они бросают предмет на проезжую часть и бегут за ним прямо перед движущимся транспортом», — говорится в сообщении ведомства. Инспекторы обратились к родителям с просьбой срочно провести с детьми разъяснительные беседы. Особый акцент предлагается сделать на том, что даже медленно движущийся автомобиль представляет угрозу жизни ребенка.

