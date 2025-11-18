Песков ответил, получали ли в России приглашение на участие в переговорах с Украиной
Зеленский мог говорить про переговоры в Стамбуле между Украиной и Турцией, предположил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремль пока не поступала информация по поводу активизации переговоров со стороны президента Украины Владимира Зеленского, в том числе и приглашение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет пока никакой информации из Киева мы не получали», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Помимо этого представитель Кремля предположил, что Зеленский мог говорить про контакты, которые будут проходить в Стамбуле между украинской и турецкой стороной. Позже туда может присоединиться Уиткофф. Москва ожидает дальнейших результатов.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов к переговорам только при условии фиксации позиций по текущей линии фронта и не готов отступать с занятых территорий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, утверждал, что нежелание Киева вести диалог подогревается европейскими партнерами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.