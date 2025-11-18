У Шанинки отозвали аккредитацию по четырем программам
18 ноября 2025 в 14:32
В Рособрнадзоре проинформировали ТАСС о том, что Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) потеряла аккредитацию по четырем образовательным программам. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Несоответствие образовательным стандартам выявили у таких специальностей, как: бакалавриат и магистратура Психологии, Менеджемент и Социология
