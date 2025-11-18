Девять свердловчан вошли в Совет по молодежной политике УрФО

Новый совет будет работать на благо жителей УрФО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Девять свердловчан вошли в состав Совета по молодежной политике Уральского федерального округа. Всего в организацию из 393 заявок отобрано 30 молодых людей из разных регионов Большого Урала. Об этом сообщил полпред округа Артем Жога.

«Это молодые ребята от 12 до 34 лет. Самая юная участница — Карина Сафина из Тюменской области, которую я хорошо знаю. Мы познакомились на форуме „Патриоты Урала“. Карина ведет большую работу и пишет книги про героев специальной военной операции», — написал полпред в своем официальном telegram-канале.