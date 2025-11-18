Логотип РИА URA.RU
Бывший чиновник из Крыма приговорен за хищение грантов

18 ноября 2025 в 15:38
Ущерб бюджету составил более 10,5 млн рублей, указано в материале

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-заведующего отделом Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым приговорили за хищение грантов через знакомых предпринимателей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю.

«Установлено, что чиновник склонил своих знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. В последующем денежные средства были обналичены через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что Центральный районный суд Симферополя приговорил чиновника к 5,5 года лишения свободы. Тем временем ущерб федеральному бюджету превысил 10,5 млн рублей.

Недавно также произошел случай хищения средств из федерального бюджета. Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимира Лавленцева, осуждённого в прошлом году на 13 лет колонии за крупную растрату и мошенничество, обвиняют в хищении средств из проекта строительства трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Об этом сообщало RT.

