Бывший чиновник из Крыма приговорен за хищение грантов

Экс-заведующего отделом Государственного комитета по молодежной политике Республики Крым приговорили за хищение грантов через знакомых предпринимателей. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону и городу Севастополю.

«Установлено, что чиновник склонил своих знакомых предпринимателей принять участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. В последующем денежные средства были обналичены через аффилированных ему индивидуальных предпринимателей», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что Центральный районный суд Симферополя приговорил чиновника к 5,5 года лишения свободы. Тем временем ущерб федеральному бюджету превысил 10,5 млн рублей.

