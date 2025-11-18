Логотип РИА URA.RU
Подозреваемая в расчленении сына мать пробудет 2 месяца в СИЗО

18 ноября 2025 в 15:42
Фото: © URA.RU

Женщина, которая обвиняется в жестоком убийстве своего сына, отправится в СИЗО. Она пробудет под арестом до 16 января 2026 года. Об этом сообщает Гольяновский суд. Ранее женщину подозревали в расчленении ребенка-инвалида. Голова мальчика была обнаружена в Гольяновском пруду в Москве.

