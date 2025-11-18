Захарова заявила, что Зеленский хочет перебить мировую повестку после коррупционного скандала на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась относительно повышенной активности президента Украины Владимира Зеленского на международной арене. По ее мнению, такие его действия связаны с попыткой отвлечь внимание от финансовых скандалов, связанных с киевским режимом. В качестве примеров такой активизации дипломат упомянула подписание Зеленским «стратегического» договора с Францией и предстоящий визит в Стамбул.

«Вы понимаете, на фоне всплывшей информации, а я ее называю не скандалом, а просто очередным лопнувшим гнойником, относительно их денежных кровавых махинаций, нужна какая-то повестка, которая, как они считают, перебьет вот этот мировой эффект шока», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат отметила, что эти события получили широкое освещение в мировых СМИ, и теперь общественность задается вопросом о том, где и каким образом спрятаны финансовые средства киевского режима. Представитель Мария Захарова подчеркнула, что попытки симулировать бурную деятельность не могут скрыть системных проблем. По ее словам, различные действия Владимира Зеленского, будь то встречи с детьми или международные контакты, не меняют общей ситуации и не могут скрыть истинное положение дел в стране.

