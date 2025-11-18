Главу ОПГ «Махонинские» доставили в суд для избрания меры пресечения. Фото, видео
Глава ОПГ Махонин приехал в суд с сумками
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
В Центральный райсуд Челябинска для избрания меры пресечения доставили организатора ОПГ «Махонинские» Александра Махонина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Александра Махонина сопроводили в здание суда. На место он сразу приехал с сумками и пакетами», — отметил корреспондент.
Ранее URA.RU сообщало, что против Александра Махонина и других участников группировки было возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а само объединение признано экстремистским и запрещено на территории России. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества ОПГ «Махонинские» на сумму около 2,5 млрд рублей. Непосредственно после этого судебного заседания организатор ОПГ Александр Махонин был задержан на крыльце суда сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по региону.
По данным Генпрокуратуры, группировка, созданная в 1990-х годах братьями Александром и Андреем Махониными, использовала преступные методы ведения бизнеса и придерживалась экстремистской идеологии. Развитие бизнеса происходило в контакте с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также вице-спикером областного парламента Константином Струковым — основанные ими холдинги «Макфа» и «Южуралзолото» уже национализированы.
Силовики также установили, что «Махонинские» поддерживали отношения с руководителями других преступных организаций, контролировали часть доходов из исправительных учреждений и выводили средства за границу. В рамках расследования ФСБ провела обыски. Также была арестована замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анна Горбунова. Ее считают соучастницей вымогательства «махонинскими» 8 млн рублей у 22-летнего молодого человека. По ходатайству следователя Горбунова была отправлена в СИЗО до 29 декабря. Подробности — в сюжете URA.RU.
Фото: Павел Сидоров © URA.RU
