Глава ОПГ Махонин приехал в суд с сумками Фото: Павел Сидоров © URA.RU

В Центральный райсуд Челябинска для избрания меры пресечения доставили организатора ОПГ «Махонинские» Александра Махонина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Александра Махонина сопроводили в здание суда. На место он сразу приехал с сумками и пакетами», — отметил корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что против Александра Махонина и других участников группировки было возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а само объединение признано экстремистским и запрещено на территории России. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества ОПГ «Махонинские» на сумму около 2,5 млрд рублей. Непосредственно после этого судебного заседания организатор ОПГ Александр Махонин был задержан на крыльце суда сотрудниками УФСБ во взаимодействии с ГУ МВД России по региону.

Продолжение после рекламы

По данным Генпрокуратуры, группировка, созданная в 1990-х годах братьями Александром и Андреем Махониными, использовала преступные методы ведения бизнеса и придерживалась экстремистской идеологии. Развитие бизнеса происходило в контакте с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также вице-спикером областного парламента Константином Струковым — основанные ими холдинги «Макфа» и «Южуралзолото» уже национализированы.

Силовики также установили, что «Махонинские» поддерживали отношения с руководителями других преступных организаций, контролировали часть доходов из исправительных учреждений и выводили средства за границу. В рамках расследования ФСБ провела обыски. Также была арестована замначальника следственного отдела ОП «Ленинский» Анна Горбунова. Ее считают соучастницей вымогательства «махонинскими» 8 млн рублей у 22-летнего молодого человека. По ходатайству следователя Горбунова была отправлена в СИЗО до 29 декабря. Подробности — в сюжете URA.RU.

Главу челябинской ОПГ сопроводили в здание суда Фото: Павел Сидоров © URA.RU