Порошенко* парализовал работу Верховной Рады

По словам Порошенко*, уже собрана 51 подпись в поддержку отставки правительства

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом) вместе со своими сторонниками заблокировал трибуну Верховной Рады. Это следует из трансляции телеканала «Рада».

«Петр Порошенко и его руководство заблокировали трибуну Рады, требуя отставки правительства страны», — передает телеканал. По словам экс-президента, уже собрана 51 подпись в поддержку отставки действующего правительства. В ответ на сложившуюся ситуацию спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв в работе парламента.

В Верховной раде Украины 18 ноября оппозиционные партии «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали от президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и все правительство. Поводом стал коррупционный скандал в сфере энергетики.

В энергетической отрасли Украины разгорелся масштабный коррупционный скандал. В центре внимания оказался бизнесмен Тимур Миндич, который считается близким другом президента Владимира Зеленского и нередко именуется его «кошельком». По данным украинских СМИ, в деле замешаны семь человек: подозреваемые, как утверждается, создали схему получения взяток от контрагентов компании «Энергоатом». На данный момент часть фигурантов дела задержана, в то время как Миндич покинул территорию страны. Скандал привел к отставке министра юстиции и усугубил политический кризис в государстве. Также у западных партнеров возникли сомнения в целесообразности дальнейшего предоставления помощи Украине.



