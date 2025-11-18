Ямальские медики осваивают новые методы помощи бойцам СВО в Ростове-на-Дону
Ямальские медики будут заниматься реабилитацией бойцов СВО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ямальские медики проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону. Психиатры, психотерапевты, медицинские и клинические психологи округа повышают квалификацию для оказания помощи участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Тридцать пять ямальских медиков проходят стажировку в профильных учреждениях Ростова-на-Дону. На обучение направлены психиатры, психотерапевты, медицинские и клинические психологи округа, помогающие ямальским бойцам адаптироваться к мирной жизни», — говорится в релизе на сайте окружных властей.
Обучение организовано по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. «Нам необходимо обеспечить максимально эффективную помощь нашим бойцам, возвращающимся домой, — отметил Дмитрий Артюхов. — Их адаптация к мирной жизни — наш приоритет». Тридцать специалистов проходят обучение в Донском семейном многофункциональном центре, а еще пять перенимают опыт в военном клиническом госпитале.
В госпитале ямальские медики изучают специфику психологических травм и эффективные техники их преодоления у психологов и врачей-психиатров, работающих с участниками боевых действий. Особое внимание уделяется методам диагностики посттравматического стрессового расстройства, тревожных и депрессивных состояний, а также способам оказания экстренной психологической помощи в кризисных ситуациях.
Сотрудничество ямальского здравоохранения с военным клиническим госпиталем Ростова-на-Дону началось в 2023 году. За это время стажировку там прошли 124 медика.
