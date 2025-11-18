ВС РФ в ходе освобождения Красноармейска оказывают помощь мирным жителям, сообщили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Военнослужащие группировки войск «Центр» осуществили эвакуацию восьми мирных жителей из Красноармейска (ДНР) в ходе освобождения города. Об этом агентству URA.RU рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Центр“ эвакуировали восьмерых мирных жителей из Красноармейска Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства, которое есть в распоряжении агентства. Бойцы активно помогают местному населению, которое часто вынуждено скрываться в подвалах: обеспечивают жителей медикаментами и продуктами питания, оказывают им медицинскую помощь.

Эвакуированные граждане почти год не имели возможности покинуть зону боевых действий и встретиться с родными. В настоящее время они размещены в безопасном районе в пункте временного размещения, где им предоставили всю необходимую помощь. В российском военном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие тщательно спланировали несколько маршрутов для обеспечения максимальной безопасности гражданских лиц во время эвакуации. В процессе перемещения маршруты контролировались с помощью операторов дронов. Туман, охвативший окрестности города, также способствовал успешной эвакуации.

Младший сержант Дмитрий Гребнев руководил операцией по выводу восьми человек з города. На протяжении всего пути он поддерживал связь с командованием и группой прикрытия, находившимися в тыловом районе. В конечной точке эвакуации людей посадили в автомобиль с высокой проходимостью и доставили в безопасный район. Разведчик отдельного батальона спецназначения Никита Тетерин сообщил, что среди эвакуированных были люди разных возрастов — в частности, брат и сестра в возрасте от 18 до 20 лет, а также люди в возрасте от 50 до 60 лет.

Тетерин также рассказал, что перед началом эвакуации российские военнослужащие провели инструктаж для жителей Красноармейска. Гражданам объяснили, какую дистанцию необходимо соблюдать, как вести себя при появлении украинских FPV-дронов или гексакоптера «Баба Яга», рекомендовав в таких случаях уходить в сторону и прятаться.