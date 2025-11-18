В Тюменском драмтеатре отменили часть спектаклей из-за уголовного дела экс-директора
Показ спектаклей ТБДТ с участием Сергея Осинцева приостановили в 2024 году
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюменском драмтеатре возобновляют спектакли с участием бывшего директора площадки Сергея Осинцева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Демонстрация постановок была приостановлена после того, как летом 2024 года бывший худрук стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
«Постановки с участием Сергея Осинцева не были запрещены и исключены из репертуара Тюменского драматического театра. Их показ был приостановлен в связи с тем, что Осинцев С.В. не имел возможности участвовать в показах спектаклей. В настоящее время спектакли „Новеченто“ и „Тартюф“ включены в кассовую программу на январь 2026 года», — пояснили агентству в ТКТО.
В июле 2024 года бывший худрук Тюменского драмтеатра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на общую сумму 30 млн рублей. До сентября 2025 года Осинцев находился сначала под домашним арестом, а затем — под запретом определенных действий. Помимо прочего экс-директору ТБДТ было запрещено посещать театр. После того как его отпустили под подписку о невыезде, он смог вернуться к работе в качестве актера и экскурсовода. Ранее URA.RU писало о том, что Сергей Осинцев также стал ведущим утреннего шоу на «Радио 7».
Материал из сюжета:Директора Тюменского драмтеатра Сергея Осинцева обвинили в мошенничестве
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!