В Тюменском драмтеатре отменили часть спектаклей из-за уголовного дела экс-директора

Показ спектаклей ТБДТ с участием Сергея Осинцева приостановили в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменском драмтеатре возобновляют спектакли с участием бывшего директора площадки Сергея Осинцева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Демонстрация постановок была приостановлена после того, как летом 2024 года бывший худрук стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

«Постановки с участием Сергея Осинцева не были запрещены и исключены из репертуара Тюменского драматического театра. Их показ был приостановлен в связи с тем, что Осинцев С.В. не имел возможности участвовать в показах спектаклей. В настоящее время спектакли „Новеченто“ и „Тартюф“ включены в кассовую программу на январь 2026 года», — пояснили агентству в ТКТО.