Открытие подростковой сцены Театра-Театра в Перми откладывается на следующий год

Пермский академический Театр-Театр откроет новую сцену для молодежи в 2026 году
18 ноября 2025 в 16:33
О задержке с открытием нового театра сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова

О задержке с открытием нового театра сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Планы пермского академического Театра-Театра по открытию отдельной сцены, где ставились бы спектакли для подростков и молодежи, переносятся на следующий год. Ранее художественный руководитель ТТ Борис Мильграм говорил, что новое пространство заработает уже осенью этого года. Но министр культуры Пермского края Алла Платонова сегодня сообщила, что подростковая сцена откроет двери гораздо позже.

«Подростковая сцена Театра-Театра откроется в следующем году», — сказала она, комментируя дефицит площадок для постановок в Пермском крае. Вопрос обсуждали на пресс-конференции, посвященной театральному фестивалю «Камский». Участники беседы сошлись во мнении, что желающих ходить на спектакли театров региона гораздо больше, чем вмещают залы.

В декабре 2024 года Театр-Театр открыл в одной из «пирамид» на улице Крисанова детскую сцену — Театр-Тятрик, где показывают спектакли для самых маленьких зрителей. В мае 2025 художественный руководитель ТТ Борис Мильграм сообщил в интервью «Новому компаньону», что осенью откроется и подростковая сцена. Она должна разместиться также на улице Крисанова, но в соседней с Театром-Тятриком «пирамиде». Для этого необходимо ряд строительных и ремонтных работ.

В основном здании Театра-Театра в этом году также должна была начаться масштабная реконструкция. Но пока сами работы не начались. Скорее всего они стартуют только в начале 2026 года. 

