Куда дешевле всего улететь с ребенком из Салехарда на новогодние каникулы

Поездка из Салехарда в Екатеринбург будет одной из самых доступных Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Грядущие новогодние каникулы — время, когда многие семьи задумываются об отдыхе. Куда выгоднее всего отправиться из Салехарда семье с ребенком URA.RU рассказали аналитики сервиса путешествий «Туту».

Из Салехарда в «термальную столицу России»

Одним из самых доступных вариантов для проведения новогодних каникул является Тюмень. Отдых на три дня с учетом дороги обойдется двоим взрослым с ребенком в 91 тысячу рублей. Тюмень известна своими термальными центрами. Город заслуженно называют «термальной столицей России». Здесь можно найти множество курортов с источниками горячей минеральной воды. Это отличное место для семейного отдыха и оздоровления. В этом году город порадует горожан и гостей обновленным ледовым городком. Администрация готовит сюрприз на площади 400-летия. Семейное времяпрепровождение в такой атмосфере подарит незабываемые впечатления.

Из столицы ЯНАО в столицу Урала

Трехдневный отдых в Екатеринбурге обойдется в 95 тысяч рублей. Ямальцам обязательно стоит посетить смотровую площадку «Высоцкий». С нее открывается впечатляющий панорамный вид на зимний Екатеринбург. Это место позволит в полной мере ощутить атмосферу города и насладиться его зимними пейзажами. Для детей будет интересна новогодняя программа Екатеринбургского театра кукол. Яркие декорации и профессиональные постановки не оставят маленьких зрителей равнодушными.

Продолжение после рекламы

Из Салехарда в праздничную Башкирию

Отдых в Уфе обойдется в 99 тысяч рублей. Город предлагает множество развлечений для семей с детьми. Главная елка на площади Ленина станет центром празднования. Здесь можно найти различные аттракционы и погрузиться в праздничную атмосферу. Башкирский театр кукол и Уфимская филармония подготовят специальные новогодние программы. Они станут отличным дополнением к зимнему отдыху и подарят хорошее настроение.

Из ЯНАО в сказочную Казань

Цены на отдых в Казани стартуют от 103 тысяч рублей. Город предлагает разнообразные развлечения для семей. В театре кукол детей ждет прекрасная сказка «Снежная королева». Постановка позволит окунуться в мир волшебства и забыть о повседневных заботах. На улице Баумана будет работать яркая Рождественская ярмарка. Праздничное оформление и вкусные сувениры создадут особое настроение. За городом стоит посетить Резиденцию Кыш Бабая — татарского Деда Мороза. Это место станет настоящим приключением для детей и подарит им незабываемые впечатления.

Из Салехарда в живописные пейзажи Армении