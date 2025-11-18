Реальная сила сообществ: как родительские комитеты меняют образование

Проекты, реализованные в рамках этого проекта, помогают детям раскрыться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый Всероссийский съезд родительских комитетов состоялся 18 ноября в Московском дворце пионеров. Мероприятие организовали Министерство просвещения РФ, Общество «Знание» и Росдетцентр. В нем приняли участие 600 человек из 89 регионов России. Съезд стал площадкой для обмена опытом и лучшими практиками в системе воспитания в школах. Подробнее о мероприятии и проектах родительских комитетов — в материале URA.RU.

Как в России поддерживают проекты родительских комитетов

Идею создания Всероссийского родительского комитета поддержал президент РФ Владимир Путин. Еще в октябре 2024 года он поручил в тесной кооперации с представителями педагогического сообщества и родителями разработать Стратегию развития российского образования до 2036 года. Президент уже провел ряд встреч с педагогическим и родительским сообществом для обсуждения дальнейшей работы в этом направлении. В итоге теперь родительская общественность, государственные органы и общественные институты действуют сообща, объединяют усилия по вопросам воспитания и обучения.

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль в рамках Съезда сообщил, что по инициативе Владимира Путина на ближайшие годы предусмотрено выделение 1 млрд рублей на поддержку инициатив родительских комитетов со всей страны. В течение двух сезонов поддержку уже получили 1211 проектов, общая сумма предоставленного финансирования составила 859 млн рублей.

Продолжение после рекламы

Итоги конкурса инициатив родительских сообществ

Родительские комитеты организуют в школах мероприятия для детей и учителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Всероссийском съезде родительских комитетов были подведены итоги конкурса инициатив родительских сообществ. Среди работ выделены наиболее интересные.

К примеру, в МБОУ города Астрахани «Лицей №3» родительский комитет инициировал создание инклюзивной студии видео- и аудиозаписи. В студии дети с ментальными особенностями развития и их сверстники без особенностей занимаются совместным творчеством. Для реализации проекта были приобретены необходимые технические средства и подготовлено помещение.

В ходе работы над проектом обнаружился впечатляющий талант одной из учениц школы-интерната: несмотря на то, что девочка с аутизмом не разговаривает в повседневной жизни, она обладает выдающимися вокальными данными. Кроме того, она прекрасно играет на фортепиано и способна воспроизвести на слух любую услышанную мелодию.

В Уфе родителями и школьниками создан спектакль «Сколько тебе лет, комиссар?», основанный на повести А. Бикчентаева. Это история мальчика, попавшего в плен в годы Великой Отечественной войны, который, несмотря на опасность, помогает партизанам и сохраняет свою человечность.

Этот проект позволил раскрыть себя ребенку, который подвергался буллингу со стороны сверстников. В ходе участия в спектакле 13-летний Артур, в ходе разбора сцены, где мальчик-герой молча переносит издевательства, заявил, что понимается этого героя. Выяснилось, что Артур в школе подвергался буллингу. После проекта он записался в школьный театр и стал одним из самых активных участников.

В Санкт-Петербурге родительский клуб «ВеликоЛепное содружество» создал познавательное пространство, где обучающиеся и родители могут развивать творческий потенциал и технические навыки. Они вместе создают мультфильмы, участвуют в Школе мастеров «Мамины Белки», изучают историю Петербурга.

В Тамбовской области Областной родительский клуб организует встречи отцов учеников разных классов для обсуждения семейных традиций, роли отца в семье и ответственности перед детьми. Также проводятся мастер-классы и спортивные соревнования для укрепления связей между поколениями.

Об успешных практиках родительских комитетов

В рамках проекта в регионах также проводится совместная работа с учителями, родителями и администрациями.

К примеру, в Пензенской области по инициативе регионального родительского комитета проводятся очные стратегические сессии, в которых принимают участие учителя, родители и представители администрации. В ходе мероприятий участники примеряют на себя различные роли, что позволяет им взглянуть на процесс воспитания детей с непривычной точки зрения. Также им удается расширить представление об успешном воспитании детей, системной работе триады «семья — школа — государство».

Продолжение после рекламы

Родительский комитет Свердловской области с 2017 года успешно реализует мультиформатный выездной информационно-просветительский форум «Школа неравнодушных родителей». Это еще один пример эффективной работы родительских комитетов.

В ходе мероприятия специалисты различных сфер — педагоги, психологи, медицинские работники, юристы — организуют встречи с родителями в разных муниципалитетах. За период с ноября 2017 года состоялось 35 форумов, которые посетило свыше 5 000 человек. Благодаря этому удалось существенно расширить образовательные возможности участников и укрепить связи между семьей, школой и обществом.

Областной родительский комитет Челябинской области проводит ежемесячные областные родительские собрания в онлайн-формате, участвует во Всероссийском съезде родительских комитетов, привлекает родителей в качестве экспертов на различные конкурсы и мероприятия.

О чем говорят участники Съезда

Сами участники съезда заявляют, что данную работу необходимо и дальше продолжать реализовывать. По их словам, это сближает учителей, родителей и детей, давая возможность всем вместе развиваться в разных направлениях.

Представитель гуманитарной гимназии «Синяя птица» имени Иштриковой Т.В Республики Марий Эл Дмитрий Дырда заявил, что в этом направлении ведется серьезная работа со стороны государства.

«Сегодня ведется большая и кропотливая работа со стороны государства: улучшается поддержка школ, а также поддержка родителей во взаимодействии с учителями. Безусловно, на это оказывает ключевое влияние Президент, именно он задает вектор в этой работе по сближению», — заявил он.

Ульяна Утхунова из города Тарко-Сале в ЯНАО воспитывает двух детей 15 и 9 лет и отмечает, что внимания к школе со стороны государства в последние годы становится больше.

«За период, пока учатся в школе мои дети, я и в классе старшего, и в классе младшего ребенка состояла в родительском комитете. И с того момента, как младший ребенок пошел в школу, мне кажется, что внимание государства стало, конечно же, больше к родителям, к организации мероприятий, взаимодействию с ними с администрацией школы».

Участница Съезда Марина Овчинникова представляет Вятскую православную гимназию во имя преподобного Трифона Вятского в Кирове. По ее мнению, сегодня родитель является полноценным участником образовательного процесса.

«Сейчас, конечно, родитель стал полноценным участником образовательного процесса. Особенно хочу отметить вклад нашего Президента, который поддерживает все инициативы родителей и осуществляет контроль за исполнением поручений по работе с системой образования. Благодаря этому мы видим в последние годы значительные изменения и улучшения», — рассказала она.

Продолжение после рекламы

Представитель родительского комитета Муниципальной школы №39 в Ставрополе Елена Крючкова призвала всех родителей России участвовать в этом конкурсе, назвав его «прекрасным и мощным инструментом».