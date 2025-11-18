На Западе задумались об ударе по России

На Западе заявили, что даже самая мощная «стена дронов» неизбежно будет иметь свои слабые места Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Концепция ЕС «стена дронов», необходимая для защиты восточной границы НАТО от беспилотников, вызвала сомнения у представителей стран средиземноморского региона Европы. По заявлениям западных экспертов, использование дронов носят преимущественно наступательный характер, поэтому они предложили содействовать Украине вместе с США в атаках на российские пусковые установки.

«Бои с применением беспилотников — это преимущественно наступательный режим, и даже самая мощная „стена дронов“ неизбежно будет иметь свои слабые места. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на перехват, который будет затруднительным даже в ответ на ограниченные столкновения, Европе, при поддержке США, следует помочь Украине в нанесении ударов по российским пусковым установкам и объектам по производству беспилотников», — пишет издание National Interest.

Для реализации этой задачи эксперты Запада порекомендовали использовать ресурсы НАТО. Ранее Еврокомиссия представила концепцию «стены дронов», необходимой для защиты восточной границы альянса от беспилотников. Она будет готова к эксплуатации к концу 2027 года.

