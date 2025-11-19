«Миллионы с каждым днем»: россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Одно выступление Кадышевой на корпоративе обойдется за 25 млн рублей, указано в посте
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Самой дорогой российской звездой стала певица Надежда Кадышева, которая установила самую высокую стоимость за 40-минутное выступление. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Самой дорогой российской звездой стала Надежда Кадышева. Как нам стало известно, самая богаческая женщина российского шоу-бизнеса отныне готова выступить на корпоративе только за 25 миллионов рублей», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что сумма начинает возрастать от приближения к Новому году.
Ранее концертный директор ансамбля «Золотое кольцо» опроверг слухи об ухудшении здоровья Надежды Кадышевой, подтвердив ее прекрасную физическую форму и активную концертную деятельность. Гонорары певицы уже повышались — с начала года она получала 20 миллионов рублей за концерт, а теперь стоимость выступления достигла 25 миллионов рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.