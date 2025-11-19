«Миллионы с каждым днем»: россиянам назвали самую дорогую российскую звезду

Одно выступление Кадышевой на корпоративе обойдется за 25 млн рублей, указано в посте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Самой дорогой российской звездой стала певица Надежда Кадышева, которая установила самую высокую стоимость за 40-минутное выступление. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Самой дорогой российской звездой стала Надежда Кадышева. Как нам стало известно, самая богаческая женщина российского шоу-бизнеса отныне готова выступить на корпоративе только за 25 миллионов рублей», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что сумма начинает возрастать от приближения к Новому году.