Житель ЯНАО передал крупную взятку сотруднику налоговой и попался в руки силовиков

Взятка сотруднику налоговой была передана от ямальского предпринимателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) завершено расследование уголовного дела о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере в отношении 33-летнего местного жителя. Он передал крупную сумму денег от предпринимателя сотруднику налоговой службы, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по ЯНАО.

«По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемый, выступая посредником, передал от индивидуального предпринимателя часть взятки в сумме одного миллиона рублей замначальника отдела камерального контроля НДС УФНС России по ЯНАО», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. После задержания следователи возбудили уголовное дело, собрали финансовые документы, материалы налоговых проверок и иные доказательства, которые легли в основу обвинения.