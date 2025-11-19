На руку противникам России: Уралвагонзавод поддержал своего директора в споре с коммунистом
На Уралвагонзаводе (Нижний Тагил) поддержали своего исполнительного директора Владимира Рощупкина, который выступил с речью на заседании заксо Свердловской области. Коллектив заявил, что домыслы о сокращениях на предприятии на руку противникам России. Об этом говорится в официальном обращении УВЗ.
«Неосторожные оценки и скоропалительные выводы, основанные на домыслах, не только могут негативно повлиять на социальную обстановку в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Они могут активно использоваться стратегическими противниками России и недружественными государствами для пропагандистской работы и распространения дезинформации о состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса», — подчеркнули на предприятии.
Заявление было сделано на фоне ситуации, случившейся накануне на заседании заксо. Депутат Александр Ивачев в своем выступлении критически упомянул о сокращениях на заводе. Рощупкин жестко ответил коммунисту, что его слова являются нападками и провокацией. Большинство присутствующих согласились с директором УВЗ. На предприятии и ранее подчеркивали, что как таковых сокращений нет, а есть реструктуризация и оптимизация административно-управленческих расходов. Это связано с временной стагнацией на рынке и снижением спроса на гражданскую продукцию.
«То, что ряд СМИ и некоторые политики расценили эти слова как подтверждение о сокращениях, является лишь излишним стремлением к сенсационным заголовкам и громким заявлениям. Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, Уралвагонзавод продолжает стабильную работу. Действительно, в истории предприятия были разные периоды: как подъемы, так и спады. Но исторически УВЗ имеет сильные и устойчивые позиции, основанные на многопрофильности», — сказали на заводе.
Ранее на предприятии сообщали, что по-прежнему нуждаются в высококвалифицированных кадрах и делают все, чтобы сохранить людей. Заводчанам будут предложены другие должности с возможностью переобучения за счет УВЗ. Таким образом сотрудники смогут повысить свою квалификацию и даже увеличить доходы.
«Cегодня Уралвагонзавод стабильно работает в режиме выcокой интенcивности над выполнением гоcударственного оборонного заказа. По гражданскому направлению получен новый заказ на подвижной cоcтав. Продолжается работа по обеcпечению предприятия новыми контрактами на вагоны», — заявил коллектив.
