Политолог Мельников оценил первый год работы Лошкина на посту мэра Челябинска

В публичной политике Лошкин проявляет себя как командный игрок, отмечает Мельников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Александр Мельников оценил первый год работы Алексея Лошкина на посту глава Челябинска и отметил, что ожидания от выбора оправдали себя. Лошкина не допустил провалов ни по одному из ключевых направлений и соблюдает заявленные приоритеты, в том числе в рамках заявленной губернатором программы «Большой ремонт 74», говорит Мельников.

«Сразу после вступления в должность успешно прошел испытание зимой, обойдясь без коммунальных коллапсов. Масштабные работы в Челябинске по губернаторской программе „Большой ремонт 74“ подтвердили намерение мэра добиться кардинального улучшения ситуации в сферах тепло- и водоснабжения, состояния дорог», — оценил Мельников.

В публичной политике Лошкин проявляет себя как командный игрок и не является сторонником быстрых и эмоциональных решений. Мэр Челябинска находится на одной волне с правоохранителями, открыто демонстрирует понимание уязвимых мест в доставшемся городском хозяйстве. Новые громкие уголовные дела, связанные с задержанием директора парка имени Юрия Гагарина и двух экс-руководителей МУП «ПОВВ», не ослабили позиции мэрии, отмечает политолог.

Лошкин стал мэром Челябинска 19 ноября 2024 года. За него проголосовали 30 депутатов гордумы из 34-х присутствующих. На пост мэра претендовали 29 кандидатов. К завершающему туру конкурсная комиссия допустила пятерых.

Лошкин родился в 1978 году в Челябинске. С августа 1996 года по март 2011 года служил в ГУ МВД по Челябинской области, где два года занимал пост начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями.