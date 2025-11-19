В тюменском форуме примут участие гости из Казахстана

Казахстанский бизнес проведет в Тюмени два насыщенных дня Фото: Роман Наумов © URA.RU

К Тюменскому экспортному форуму, который пройдет на площадке музея имени Словцова 26 ноября, присоединится делегация из Казахстана. Об этом сообщила в telegram-канале пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты.

«Особую сферу интересов для казахских компаний представляют Тюменские производители. В частности, в поле интересов — нефтедобыча и нефтепереработка, строительный сектор, лесная промышленность, здоровое питание и косметика», — говорится в сообщении.