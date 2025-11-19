Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

МЧС предупредило жителей ХМАО о снежном шторме

19 ноября 2025 в 17:16
В ХМАО ожидается метель

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ХМАО 20 ноября ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в течение суток 20 ноября местами по округу ожидается сильный ветер порывами 17-22 м/с. А также метель», — сказано в сообщении.

Днем температура воздуха в Югре составит около -2 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, а внекоторых районах округа до -6 градусов.

