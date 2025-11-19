МЧС предупредило жителей ХМАО о снежном шторме
19 ноября 2025 в 17:16
В ХМАО ожидается метель
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ХМАО 20 ноября ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.
«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в течение суток 20 ноября местами по округу ожидается сильный ветер порывами 17-22 м/с. А также метель», — сказано в сообщении.
Днем температура воздуха в Югре составит около -2 градусов. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, а внекоторых районах округа до -6 градусов.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал