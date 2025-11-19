МЧС предупредило жителей ХМАО о снежном шторме

В ХМАО ожидается метель Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ХМАО 20 ноября ожидается сильный ветер и метель. Об этом сообщили в окружном управлении МЧС.

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в течение суток 20 ноября местами по округу ожидается сильный ветер порывами 17-22 м/с. А также метель», — сказано в сообщении.