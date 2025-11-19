Прокуратура помогла челябинке получить выплаты за внука, погибшего на СВО

Прокуратура Магнитогорска провела проверку по обращению жительницы Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура восстановила права жительницы Магнитогорска (Челябинская область) на полные выплаты после гибели ее внука в зоне спецоперации. Как уточнили в ведомстве, отца погибшего, который не участвовал в воспитании сына, признали ненадлежащим наследником и лишили права на компенсацию.

«Прокурор в интересах пенсионерки обратился в суд с иском о признании отца погибшего ненадлежащим наследником. Суд удовлетворил требования, лишив родителя бойца прав на выплату доли страховой суммы и единовременных пособий, положенных после смерти участника СВО. Решение суда вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе прокуратуры по региону.