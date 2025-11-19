Российским пенсионерам рассказали об уменьшении выплат
Размер пенсии может уменьшиться из-за смены региона
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Уменьшение размеров выплат пенсионерам происходит по объективным причинам, среди которых — изменение места проживания, переход в категорию работающих пенсионеров, уменьшение числа иждивенцев и удержания из пенсии на основании исполнительных документов и решений судов. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, при переезде в другой регион размер доплаты к пенсии может измениться из-за разницы в прожиточном минимуме. «Допустим, неработающий пенсионер проживает в Камчатском крае, размер его пенсии составляет 13,5 тысяч рублей, ему тогда положена социальная доплата до прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (26841 рубль) в размере 13341 рубль», — сказал Балынин в разговоре с RT.
При этом, если этот пенсионер, как подчеркнул доцент, переедет, например, в Санкт-Петербург, то там прожиточный минимум составляет 16 623 рубля, и, соответственно, сумма доплаты уменьшится до 3123 рублей (более чем на 10 тысяч рублей)», — пояснил Игорь Балынин. Также, если пенсионер начинает работать, социальная доплата до прожиточного минимума прекращается, и он получает только пенсию и заработную плату.
Кроме того, если у пенсионера уменьшается число иждивенцев, размер доплат, связанных с их наличием, также сокращается. Еще одной причиной уменьшения выплат могут быть удержания из страховой пенсии и фиксированной выплаты на основании исполнительных документов, решений органов пенсионного обеспечения и судебных решений.
Ранее стало известно, что в России значительная часть российских пенсионеров не получает положенные им выплаты из-за отсутствия информации о необходимости подачи соответствующих заявлений. Судебный юрист Любава Трофимова, что система автоматического назначения охватывает не все виды пособий, и из-за этого пенсионеры могут терять десятки тысяч рублей в год.
