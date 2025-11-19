Американский атомный авианосец вышел на рубеж атаки в Карибском море
Авианосец курсирует на расстоянии 600 километров от столицы Венесуэлы (архивное фото)
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad
Атомный авианосец США в Карибском море вышел на рубеж нанесения ударов по Венесуэле. Об этом сообщает телеканал CBS.
«Американский атомный авианосец USS Gerald Ford находится в Карибском море на расстоянии нанесения авиаударов по Венесуэле», — приводит сообщение телеканала «Интерфакс». По данным изданий, на авианосце расположено 48 ударных истребителей. Сейчас он курсирует на расстоянии 600 километров от столицы Венесуэлы Каракаса.
Ранее Дональд Трамп заявил журналистам о мерах, которые примет Вашингтон в отношении Венесуэлы. Своим мнением по этому вопросу президент США поделился с журналистами на борту самолета.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.