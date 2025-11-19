Логотип РИА URA.RU
В мире

Американский атомный авианосец вышел на рубеж атаки в Карибском море

Авианосец США курсирует рядом с Венесуэлой
19 ноября 2025 в 19:02
Авианосец курсирует на расстоянии 600 километров от столицы Венесуэлы (архивное фото)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad

Атомный авианосец США в Карибском море вышел на рубеж нанесения ударов по Венесуэле. Об этом сообщает телеканал CBS.

«Американский атомный авианосец USS Gerald Ford находится в Карибском море на расстоянии нанесения авиаударов по Венесуэле», — приводит сообщение телеканала «Интерфакс». По данным изданий, на авианосце расположено 48 ударных истребителей. Сейчас он курсирует на расстоянии 600 километров от столицы Венесуэлы Каракаса.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам о мерах, которые примет Вашингтон в отношении Венесуэлы. Своим мнением по этому вопросу президент США поделился с журналистами на борту самолета. 

